Ликвидацию Управления капитального строительства разрешил бюджетный комитет Псковской гордумы

20:51, 26 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 26 марта, в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Григория Турчина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, члены комитета разрешили ликвидацию муниципального предприятия Пскова «Управление капитального строительства» и создание ликвидационной комиссии в связи с убыточностью.

Члены комитета рассмотрели письмо администрации города Пскова от 22 марта 2019 года № 1618, в котором говорится, что согласно Положению о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от полутра до трех лет в бюджете города Пскова необходимо наличие софинансирования не менее 1% от утвержденного объема субсидии. Администрация Пскова предложила внести изменения в бюджет города в части выделения средств софинансирования на строительство детских садов по улице Алёхина, деревне Борисовичи Псковского района и строительства пристройки по улице Труда в сумме 1 млн 974,7 тыс. рублей. Указанные средства предусмотрены за счет уменьшения и экономии расходов, запланированных на строительство новой школы по улице Юбилейной. Экономия средств сложилась в результате выбора типового проекта школы, а не индивидуального, как планировалось ранее. Депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в бюджет Пскова.

На заседании комитета было дано согласие муниципальному предприятию «Псковские тепловые сети» на совершение крупной сделки по заключению договора об овердрафтном кредите на сумму 50 млн рублей для пополнения оборотных средств и бесперебойного теплоснабжения потребителей города.

В работе комитета приняли участие заместители главы администрации города Валентина Зубова, Елена Жгут, Александр Коновалов, председатель городской Контрольно-Счетной палаты Василий Гончар, руководители структурных подразделений и управлений муниципалитета.