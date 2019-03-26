Предложения по снижению тарифов за обращение с ТКО выработала «Единая Россия»

23:11, 26 марта 2019, ПАИ

Исполнение поручения президента России Владимира Путина по повышению уровня переработки отходов в регионах невозможно без внедрения системы раздельного сбора мусора. При этом такая практика должна стимулироваться снижением тарифов на обращение с ТКО для людей, раздельно собирающих отходы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Отмечается, что об этом заявил координатор проекта «Единой России» «Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов по итогам общественных обсуждений на тему «Ход мусорной реформы в регионах. Меры по снижению платы граждан». В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, представители общественности, ученые и экологи-эксперты.

Владимир Бурматов рассказал о том, что в рамках общественного обсуждения эксперты выработали и направили в Правительство ряд мер по снижению для людей тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами. «Одна из предложенных мер – это повсеместное введение практики раздельного накопления отходов. Мы уже сняли абсолютно глупые, абсурдные ограничения, как, например, необходимость уплачивать НДФЛ от сдачи макулатуры. Необходимо идти дальше. А предприятия по переработке отходов загружены только на 30-40%, потому что в регионах нет потоков, так как в территориальных схемах обращения с отходами попросту не прописан раздельный сбор. Эту ситуацию нужно кардинально менять, а для этого необходимо скорректировать территориальные схемы с учетом необходимости внедрения системы раздельного накопления ТКО», - отметил координатор партпроекта.

Далее – стимулирование граждан к раздельному накоплению отходов. «Социологические исследования показывают, что люди готовы к раздельному сбору. Однако возникает вопрос, есть ли инфраструктура, есть ли раздельные баки для отходов? И какой вид стимулирования должен к ним применяться? В этой связи Партия предлагает определить порядок возврата средств на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО гражданам, осуществляющим раздельное накопление мусора, а также освободить региональные операторы в таких случаях от платы за негативное воздействие на окружающую среду», - сообщил Владимир Бурматов.

Другие меры по снижению тарифов для граждан - установление дифференцированного подхода к определению нормативов накопления ТКО при раздельном накоплении; установление в качестве расчетной единицы при определении норматива количества проживающих лиц, а не площади жилого помещения; а также определение размера платы за обращение с ТКО исходя из фактического объема их образования, продолжил депутат.

При этом благодаря позиции «Единой России» удалось смягчить параметры реформы и создать условия для регионов по переходу на новую систему обращения с отходами. «Мы подстраховали регионы от мусорного коллапса – в итоге 60 регионов вписались в «мусорную» реформу, а еще десять - вошли частично», - заявил Владимир Бурматов.

При этом раздельный сбор мусора используют только 20% субъектов Федерации. «То есть они в принципе заложили для себя эту возможность, а остальные даже ее не рассматривают. Это недоработка, они не выполнят Поручение Президента о том, что 60% отходов должны уходить на переработку, замкнутый цикл и так далее, а не сваливаться под открытым небом. При этом без раздельного сбора сделать это невозможно», - подчеркнул Владимир Бурматов.

«Предлагаемые меры будут способствовать как выполнению поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи о повышении уровня переработки отходов до 60%, так и, в конечном счете, должна привести к снижению тарифов за обращения с ТКО для граждан», - заявил он.

Проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.