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Общество

На 250 тысяч оштрафованы пыталовское сельхозпредприятие и его руководитель за зарастание пашни

В Пыталовском районе сельхозпредприятие и его руководитель привлечены к административной ответственности за зарастание пашни (часть 2 статьи 8.7 КоАП РФ) и оштрафованы на 200 и 50 тысяч рублей соответственно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что данное сельхозпредприятие района на протяжении нескольких лет не производило обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв, по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

В результате земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащие предприятию, заросли сорной растительностью, а мелиоративные каналы пришли в ненормативное состояние.

В этой связи материалы прокурорской проверки были направлены в органы Россельхознадзора для принятия мер административного воздействия.

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