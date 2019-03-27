40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март

10:45, 27 марта 2019, ПАИ

40-е место занял глава администрации Пскова Александр Братчиков в рейтинге мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России за январь-март 2019 года, сообщает информационно-аналитический портал INFORM-24. Исследование провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Объектами оценки стала деятельность мэров 88 городов России. В их число вошли руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона («Синектики»).