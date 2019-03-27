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Общество

Региональный закон о соцподдержке многодетных семей приведут в соответствие с федеральным законодательством

Члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания одобрили внесение изменений в региональный закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» и статью 2 Закона Псковской области «О социальной поддержке многодетных семей».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, которое проходит сегодня, 27 марта, проект закона разработан в целях приведения законодательства области в соответствие с федеральным законодательством. Теперь при предоставлении мер социальной поддержки в состав платы за коммунальные услуги, за уплату которых отдельным категориям граждан предоставляется ежемесячное пособие, будут включаться все расходы, предусмотренные п. 4 ст. 154 Жилищного кодекса РФ. Это связано с тем, что сейчас расходы по оплате утилизации ТКО переведены в коммунальные и в прежней формулировке закона их не было.

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