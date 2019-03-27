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Общество

Ремонт псковских дворов обсудят депутаты гордумы

Ремонт псковских дворов в рамках программы «Городская среда» обсудят депутаты на внеочередной сессии Псковской городской Думы. Об этом с очередной 21-й сессии гордумы передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Предложение о внеочередной сессии внесли депутаты Григорий Турчин и Григорий Стороненков. Они намерены заслушать информацию о списке дворов, в которых будет произведен ремонт, о сроках проведения конкурса и сроках выполнения работ. По словам парламентариев, в Великих Луках контракты уже разыграли. Заместитель главы администрации Александр Коновалов пояснил, что «там суммы меньше, чем в Пскове, к тому же, они вкладывают муниципальные средства, а потом возвращают их после поступления денег по программе».

Депутат Александр Баев отметил, что опять может быть ситуация, когда асфальт буду класть под Новый год. «Надо проявлять активность в этом направлении, потому что уже март, а всё нет никаких данных, - поддержал коллегу Григорий Стороненков. - Стыдно уже перед гражданами, когда мы будем в снег асфальт класть».

В итоге окончательную дату встречи депутаты назначить пока не смогли, но пришли к принципиальному решению о необходимости заслушать отчёт о предстоящем плане работ во дворах Пскова в этом сезоне.

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