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Общество

Часовня восстановлена в деревне Платишино Красногородского района

В деревне Платишино Красногородского района восстановлена часовня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», восстановление часовни инициировала секретарь первичного отделения партии Надежда Иванова.

Активист партии возглавила товарищеское объединение собственников (ТОС), в рамках работы которого удалось найти средства на реконструкцию деревенской часовни. «Она находится на гражданском кладбище в нашей деревне, но с давних времен была закрыта. Часовня обветшала, покосилась, но мы понимали: она – история нашего района, культурное наследие наших предков», - рассказала Надежда Иванова.

Сначала она по крупицам собирала данные об этой часовне, потом получила благословение священнослужителя на ее восстановление и призвала всех неравнодушных включиться в эту работу. «Сейчас я могу твердо заявить, что эта часовня восстановлена всем миром: кто-то помогал своим трудом, кто-то присылал деньги. Безучастных практически не осталось. И теперь часовня реконструирована и начинает работать», - сообщила она.

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