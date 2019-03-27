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Общество

49% псковичей считают, что наркотики легко достать

Псковский филиал Академии ФСИН провел мониторинг наркоситуации в регионе за 2018 год. Его результаты озвучил доцент кафедры государственно-правовых дисциплин вуза Роман Иваняков на заседании региональной антинаркотической комиссии, которая проходит в администрации Псковской области, сегодня, 27 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Роман Иваняков охарактеризовал состояние наркоситуации в Псковской области в прошлом году как «тяжелое», а в четырёх муниципалитетах региона — «кризисное». По его словам, смертность в Псковской области от наркотиков находится на «удовлетворительном» уровне, а удельный вес лиц, осуждённых за наркопреступления, не изменился по сравнению с предыдущими годами.

Роман Иваняков рассказал, что в рамках мониторинга в 10 муниципалитетах Псковской области были опрошены 2 тысячи человек. Он отметил, что большинство из опрошенных высказались за ужесточение мер за наркопреступления и за увеличение профилактической работы с молодежью.

Также, по его словам, 49% опрошенных жителей Пскова считают, что наркотики легко достать.12,6% - считают, что наркотики приобретаются в Интернете. 69% - выразили отрицательное отношение к наркотикам. А 10,8% из тех, кто участвовал в опросе, регулярно принимают наркотики.

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