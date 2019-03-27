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Общество

Привлекать больше волонтёров для пропаганды здорового образа жизни будут в Псковской области

В Псковской области предложили обновить состав молодёжной антинаркотической комиссии и привлечь больше волонтёров для пропаганды здорового образа жизни. Соответствующие предложение озвучил доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН Роман Иваняков на заседании региональной антинаркотической комиссии, которая проходит в администрации Псковской области, сегодня, 27 марта,

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Роман Иваняков также предложил организовать физкультурные и спортивные мероприятия, выступления бывших наркоманов, лекции и семинары.

Кроме того, он предложил проводить полицейским медицинские исследования в случае, если они визуально заподозрили, что человек употребляет наркотики. Также, по его словам, следует проводить мониторинг Интернета и закрывать интернет-магазины, которые были уличены в продаже и рекламе наркотиков.

Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин добавил, что нужно создавать альтернативную молодежную биржу для студентов, чтобы они не продавали наркотики.

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