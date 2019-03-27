0
14:02
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
13:28
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
12:26
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
11:56
Полцарства за коня
11:35
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
11:28
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
10:45
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
Еще новости
Общество

Псковским депутатам напомнили о необходимости декларировать подаренные деньги

Депутатам Псковской городской Думы напомнили о необходимости декларировать подаренные деньги, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 21-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 27 марта.

Вопросы к качеству заполняемых муниципальными депутатами деклараций возникли у прокуратуры Пскова. Глава города Иван Цецерский отметил, что речь идет о небольших суммах в 3-4 тысячи рублей, и объяснил это тем, что норма о необходимости уведомлять государство о своих доходах для местных депутатов действует лишь второй год.

«Грамоту получили, а там 3 тысячи рублей в виде поощрения. Их тоже надо декларировать», - отметил Иван Цецерский. 

В результате решено провести с депутатами дополнительную работу по подготовке деклараций. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
27 марта 2019
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
27 марта 2019
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
27 марта 2019
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
27 марта 2019
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
27 марта 2019
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
27 марта 2019
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
Сквер народовластия появится в Пскове
27 марта 2019
Сквер народовластия появится в Пскове
V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове
27 марта 2019
V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове

Идет загрузка...