Псковским депутатам напомнили о необходимости декларировать подаренные деньги

14:30, 27 марта 2019, ПАИ

Депутатам Псковской городской Думы напомнили о необходимости декларировать подаренные деньги, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 21-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 27 марта.

Вопросы к качеству заполняемых муниципальными депутатами деклараций возникли у прокуратуры Пскова. Глава города Иван Цецерский отметил, что речь идет о небольших суммах в 3-4 тысячи рублей, и объяснил это тем, что норма о необходимости уведомлять государство о своих доходах для местных депутатов действует лишь второй год.

«Грамоту получили, а там 3 тысячи рублей в виде поощрения. Их тоже надо декларировать», - отметил Иван Цецерский.

В результате решено провести с депутатами дополнительную работу по подготовке деклараций.