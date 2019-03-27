До +9 потеплеет днем 28 марта в Псковской области

18:11, 27 марта 2019, ПАИ

28 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, днем - от +4 до +9.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким.