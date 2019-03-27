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Полуфинал конкурса «Лидер года» пройдёт в Пскове 30 марта

30 марта в 10:00 в Пскове состоится полуфинал конкурса «Лидер года», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Мероприятие будет проходить на двух площадках параллельно: в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета и в проектном офисе «Команда 2018».

Во время полуфинала 33 участника конкурса будут защищать свои социальные проекты. По итогам защиты проектов 30 марта станут известны имена 10 финалистов. 31 марта начнутся занятия с приглашенным экспертом по подготовке выступлений финалистов. Финал конкурса состоится 18 апреля.

Напомним, конкурс «Лидер года» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Цель проекта — найти профессионалов региона, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами и создать условия для их поддержки и продвижения. Пять победителей конкурса смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области. Организатором конкурса выступает Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в тесном взаимодействии с Управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона и Псковским государственным университетом.

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