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Общество

Жителям Струг Красных рассказали, как подключиться к цифровому телевидению

В Стругах Красных прошла информационная акция «Цифровое телевидение в каждый дом», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

Фото ГТРК "Псков"

Сотрудники Псковского ОРТПЦ рассказали о переходе Псковской области с аналогового на цифровое эфирное вещание и познакомили с преимуществами «цифры». Жителям Струг Красных пояснили также, как самостоятельно настроить приставку для приема цифрового сигнала.

Затем состоялся розыгрыш шести приставок по номерам пригласительных билетов. Две приставки предоставила администрация Псковской области, одну — администрация района, еще три приобрело псковское отделение «Союза машиностроителей России».

Информационную кампанию о переходе Псковской области с аналогового на цифровое телевизионное вещание проводит ГТРК «Псков» при поддержке администрации области и Псковского областного радио-телевизионного передающего центра (ОРТПЦ). Акции уже состоялись в Гдове, Новосокольниках, Порхове и Себеже. Следующее мероприятие пройдёт 5 апреля в Опочке.

Напомним, аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области прекратится 3 июня. Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Псковской области могут задать по телефону: 8-800-220-20-02.

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