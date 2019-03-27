Итоги международного конкурса рисунков «Страницы пьес под кистью оживают» подведены в Пскове

19:35, 27 марта 2019, ПАИ

В Пскове подвели итоги международного конкурса рисунков и иллюстраций «Страницы пьес под кистью оживают», посвященный Году театра в России. Он проходил с 1 января по 27 марта в библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева. Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, конкурс проводился с целью приобщения школьников, подростков и молодежи к прочтению пьес русских и зарубежных писателей, созданию рисунка или иллюстрации по прочитанным книгам, а также для развития творческого осмысления и воспроизведения сюжета прочитанной книги.

В конкурсе поучастовали 54 человека из Донецка (Украина), Ташкента (Узбекистан) и 12 регионов России. Самыми активными участниками оказались участники из Пскова, Кинешмы Ивановской области и Ессентуков Ставропольского края.

Участники нарисовали рисунки и иллюстрации по 23 пьесам. Наиболее популярными произведениями стали пьеса псковского писателя Надежды Вальнер «Три луча», Сергея Михалкова «Зайка-зазнайка» и Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».

Имена победителей оглашены в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Все участники и победители конкурса получили дипломы в электронном виде. Работы участников конкурса можно увидеть в фотоальбоме здесь>>>.