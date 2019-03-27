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Общество

Около 90 нарушителей запрета выхода на лёд псковских озёр будут оштрафованы

В Псковской области привлекут к административной ответственности около 90 нарушителей запрета выхода на лёд  Псковского, Теплого и Чудского озер. Им грозит наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, данных нарушителей задержали пограничники в период с 8 по 17 марта.

Напомним, 5 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О запрете выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер». Согласно документу, с 8 марта введен запрет выхода на лёд указанных водоемов.

Во время действия аналогичного запрета в декабре 2018 — январе 2019 годов к административной ответственности были привлечены 24 человека.

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