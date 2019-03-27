Единый день приема граждан участковыми пройдет в Псковской области 28 марта

22:03, 27 марта 2019, ПАИ

28 марта в Псковской области планируется проведение Единого дня приема граждан участковыми уполномоченными полиции с участием руководителей территориальных ОМВД на районном уровне и органов местного самоуправления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, информацию о времени и месте приема в городах, районах и отдельных сельских поселениях области можно получить через дежурные части территориальных органов МВД России на районном уровне.

В ходе мероприятия граждане могут обратиться по всем интересующим их вопросам, входящим в компетенцию полиции, а также высказать свое мнение о работе участковых уполномоченных с помощью анкет, находящихся в местах проведения этой акции.

Информация о приеме граждан в Пскове и Псковском районе размещена здесь и здесь>>>.