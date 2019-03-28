Елизавета Барышникова: «Лидер года» - это постоянная мозговая активность

09:54, 28 марта 2019, ПАИ

«Обучающая программа конкурса «Лидер года» - это полная внутренняя мобилизация, сокращение мыслей до смысла, постоянная мозговая активность, а иногда и физическая», - заявила директор псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Елизаветы Барышниковой, участие в конкурсе «Лидер года» - это интересный процесс, в котором «начинаешь замечать за собой что-то новое, открывать новые грани».

Региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона, стартовал 8 февраля в Псковской области. В нем участвуют выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Конкурс включает в себя 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Полуфинал конкурса состоится 30 марта.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».