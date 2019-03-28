Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»

17:51, 28 марта 2019, ПАИ

«Лидер - это большая ответственность. Только реальная работа покажет, кто чего стоит. Для этого у общества должен быть выбор на конкурсной основе. Это может привести к решению многих проблем разными путями, так как у каждого лидера свое решение. Поэтому сегодня я и пробую себя в конкурсе «Лидер года», - заявила участница конкурса Полина Петрова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Полины Петровой, сейчас перед Россией стоят сложные задачи, и решить их можно только преодолев косность, безразличие и инерцию мышления. Она считает, что все это можно сделать, поставив перед населением какую-то идею, которая реально может изменить жизнь к лучшему, заставить людей уважать самих себя.

«Да, я хочу быть Лидером, прикоснуться к жизни яркой, бьющей ключом, хочу принести пользу населению нашего региона. Мы достойны лучшей жизни. И у нас есть все для достижения этого: многомиллионное население, запасы природных ресурсов, неплохо развитая экономика, лучшее образование», - добавила Полина Петрова.

Она также отметила, что необходимо «преодолеть инерцию мышления, поставить перед собой цель». По мнению Полины Петровой, нужно не стесняться обращаться за советом к старшему поколению, которое в свое время «совершило многие прорывные решения, которое до сих пор заставляет уважать Россию».

Региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона, стартовал 8 февраля в Псковской области. В нем участвуют выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Конкурс включает в себя 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Полуфинал конкурса состоится 30 марта.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀