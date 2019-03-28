Нинель Салагаева: завод «Титан-Полимер» пройдёт федеральную экспертизу

11:54, 28 марта 2019, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, отвечая на вопросы депутатов Псковского областного Собрания на сессии 28 марта, заявила, что завод «Титан-Полимер», который планируется разместить в ОЭЗ «Моглино», пройдёт федеральную экспертизу. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она напомнила, что сейчас производство находится на этапе проектирования и, если в результате завод получит I или II класс опасности, то экспертиза будет федеральной, а решение по поводу его безопасности будет, в том числе, принимать главный санитарный врач РФ.

Нинель Салагаева также подчеркнула, что никто из 12 инвесторов, которые сейчас находятся в реестре ОЭЗ «Моглино», узнав о планах «Титан-Полимера», не отказался от реализации своих проектов. «Более того мы продолжаем работу с новыми инвесторами, и им также известно о будущем строительстве и расположенной неподалеку птицефабрике», - отметила вице-губернатор.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

Глава региона заявил, что предприятие будет открыто только после прохождения всех государственных экспертиз. Губернатор и инвестор договорились о максимальной публичности при реализации проекта.