Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет

12:11, 28 марта 2019, ПАИ

«Отходов у производства нет», – напомнил депутатам Псковского областного собрания в ходе парламентского часа директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Об этом с 31-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Все отходы технологического характера перерабатывается тут же. Это система непрерывного цикла», – рассказал парламентариям Герман Петрушко.

Заместитель председателя областного Собрания депутатов Борис Полозов поинтересовался, сколько вспомогательного сырья потребуется, чтобы запустить первую очередь производства. Герман Петрушко пояснил, что 1-й этап – это создание пленок, на котором предполагается покупка гранул. «Первая линия – порядка 35 тысяч тонн гранул в год. Вторая линия, тоже самое, 35 тысяч тонн гранул», – отметил он.

«Только гранулы завозите?» – спросил Борис Полозов. «Да», – ответил руководитель предприятия и пояснил, что вспомогательным оборудованием выступят холодильные установки и установки нагрева. Герман Петрушко рассказал, что это замкнутые циклы, а загрузка воды – это «однократная загрузка замкнутого контура, остальное – подпитка».

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

Глава региона заявил, что предприятие будет открыто только после прохождения всех государственных экспертиз. Губернатор и инвестор договорились о максимальной публичности при реализации проекта.