К ноябрю 2019 года будут готовы проект завода «Титан-Полимер» и его экспертиза

12:14, 28 марта 2019, ПАИ

К ноябрю 2019 года будут готовы проект и экспертиза по строительству завода «Титан-Полимер». Как пояснил директор компании «Титан-Полимер» Герман Петрушко, завод будет состоять из двух частей: производство плёнок (IV класс опасности) и производство гранул (II класс).

«По четвертой категории нам вообще не нужно проходить экспертизу, по гранулам - да. Сейчас идут проектные работы, они завершатся в октябре-ноябре. Проект будет готов с проведенными экспертизами, поэтому и общественные слушания будут осенью, чтобы было что обсуждать», - пояснил Герман Петрушко.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

Глава региона заявил, что предприятие будет открыто только после прохождения всех государственных экспертиз. Губернатор и инвестор договорились о максимальной публичности при реализации проекта.