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Общество

Анатолий Копосов о строительстве «Титан-Полимера»: Псковичам важно знать, что вопрос будет на контроле у депутатов

«Для общественности важно знать, что этот вопрос будет на контроле депутатов», - заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Анатолий Копосов. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 31-й сессии регионального заксобрания, на которой депутаты в рамках «парламентского часа» обсудили тему строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино».

Анатолий Копосов отметил, что депутаты «несколько поздно» стали рассматривать этот вопрос. «Но все-таки правильно мы сделали, что сегодня этот вопрос обсудили», - добавил он.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн в год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн в год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

Глава региона заявил, что предприятие будет открыто только после прохождения всех государственных экспертиз. Губернатор и инвестор договорились о максимальной публичности при реализации проекта.

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