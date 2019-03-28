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Общество

10 килограммов взрывчатки были изъяты в Псковской области в 2018 году

В Псковской области в 2018 году в рамках работы по противодействию терроризму были изъяты 10 килограммов взрывчатки и 25 взрывных устройств. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин на 31-й сессии Псковского областного Собрания 28 марта, где он выступил с отчётом по итогам минувшего года, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также, по словам Юрия Инстранкина, за год из незаконного оборота была изъята 591 единица оружия.

За 12 месяцев полицейские выявили 118 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, его реставрацией и изготовлением.

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