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Общество

Около 100 тысяч литров алкоголя изъяли псковские полицейские в прошлом году

В 2018 году в Псковской области из незаконного оборота были изъяты 90 тыс. 684,54 литров алкогольной продукции. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в ходе 31-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, в Пскове были изъято 42 тыс. 717, 32 литров, в Великих Луках – 18 тысяч 418,28 литров, в Островском районе – 10 тыс. 831 литр, Плюсском – 2 тыс. 888,5 литров, в Псковском – 1 тыс. 880, 86 литров.

По словам Юрия Инстранкина, в сфере незаконного оборота алкоголя в регионе за год было выявлено 91 преступление и 898 административных нарушений.

Кроме того, как отметил Юрий Инстранкин, в Псковской области за 2018 год были выявлены 36 лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие экономические преступления, 20 – коррупционные уголовно-наказуемые деяния.

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