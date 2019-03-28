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Юрий Инстранкин о несовершеннолетних преступниках: Никто их плохому не учит

Начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин затруднился назвать общую причину роста числа несовершеннолетних преступников в регионе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковского областного Собрания 28 марта.

«Со временем, я полагаю, причины преступлений не поменялись: есть конфликтные ситуации и обстоятельства, есть благополучные учебные заведения, есть не очень. Случаются разборки из-за девочек, например. Спектр широкий. Общей причины назвать нельзя, никто их плохому не учит: ни семья, ни общество, ни школа, но получается то, что получается», - сказал Юрий Инстранкин, уточнив при этом, что в Псковской области цифры «несовершеннолетних преступлений» не выходят за показатели по стране в целом. 

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