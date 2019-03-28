Каждый 20-й преступник в Псковской области в 2018 году был несовершеннолетним

13:37, 28 марта 2019, ПАИ

Примерно каждый двадцатый преступник, выявленный органами внутренних дел Псковской области в 2018 году, являлся несовершеннолетним (5,1%). Об этом сообщил начальник регионального УМВД Юрий Инстранкин на 31-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего с участием несовершеннолетних зафиксировано 234 преступления (-6,8%). Количество подростков, совершивших преступление в состоянии опьянения, по сравнению с 2017 годом увеличилось с 15 до 20. На 13,5% сократилось число несовершеннолетних, совершивших преступления в группе по предварительному сговору, и на 3,4% - вместе со взрослыми.

Юрий Инстранкин уточнил, что на территории области постоянно проживают 116420 несовершеннолетних, в том числе в возрасте от 14 до 17 лет – 23009. В регионе функционируют 372 образовательные организации, из них 157 общеобразовательных, 109 дошкольных, 15 профессиональных, 11 вузов и 80 учреждений дополнительного образования. Количество несовершеннолетних участников преступлений-учащихся образовательных учреждений области возросло на 3,2%. К совершению преступных деяний также были причастны 2 студента, 2 работающих подростка и 52 без определенных занятий.

46 подростков на момент совершения преступления состояли на учете ПДН. 67 лиц, не достигших возраста 18 лет, совершили преступления повторно, рассказал Юрий Инстранкин. В анализируемый период на профилактический учет поставлены 475 подростков и 36 групп антиобщественной направленности, участниками которых являются 95 несовершеннолетних.

Отмечается тенденция к снижению преступных посягательств в отношении лиц, не достигших 18 лет (-6,3%), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений данной категории (-4,3%).