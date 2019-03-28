Елена Яковлева: Все незаконные постройки из Финского парка в Пскове должны быть убраны

14:53, 28 марта 2019, ПАИ

Все незаконные постройки из Финского парка в Пскове должны быть убраны. Об этом заявила председатель комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева на 31-й сессии Псковского областного Собрания 28 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутаты рассматривали поправки в региональный закон «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области». В рамках обсуждения документа спикер регионального парламента Александр Котов спросил, когда проблема нестационарных построек будет решена в Финском парке. Он отметил, что к нему обращаются предприниматели, которые не могут понять, почему одни объекты снесены, а другие нет.

«По всем объектам принято решение о демонтаже», - проинформировала Елена Яковлева, однако, пояснила она, одна из таких построек, якобы, находится на частном участке, по ней сейчас идёт судебное разбирательство.

Поправки к рассматриваемому документу парламентарии согласовали. Они, в частности, касаются уточнения полномочий областного Собрания депутатов по установлению, изменению, прекращению существования зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, утверждению требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон.

В соответствии с вносимыми изменениями полномочия по установке табличек «Охраняется государством» получат органы госвласти. Этой работой в Псковской области намерены заняться уже в следующем году.