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Общество

День правовых знаний провели полицейские для учащихся Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса

В Псковской областной универсальной научной библиотеке прошел День правовых знаний «Наши права и обязанности перед обществом». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в его рамках на встречу с учащимися Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса организаторы пригласили инспектора ПДН УМВД России по городу Пскову капитана полиции Елену Коробкову.

Целью этого общения стало формирование первоначальных правовых знаний, знакомство с основным законом страны - Конституцией Российской Федерации, воспитание чувства гражданского долга в молодежной среде. В своем выступлении Елена Коробкова рассказала, в частности, о предусмотренной законом ответственности за совершение различных видов противоправных деяний, напомнила, с какого возраста наступает уголовная и административная ответственность.

Инспектор ПДН настоятельно рекомендовала ребятам строго соблюдать правила поведения на улице и в общественных местах. Она говорила о пагубном влиянии таких вредных привычек как употребление спиртных напитков и табака. Гостья подчеркнула, что, порой, один необдуманный поступок может привести к самым печальным последствиям для человека и оставить в его судьбе непоправимый след.

Приводилась статистика совершаемых подростками правонарушений и преступлений. Сказанное иллюстрировалось конкретными примерами и фактами из полицейской практики. В свою очередь, ребята принимали активное участие в диалоге с гостьей, задавали ей интересовавшие их вопросы. По единодушному мнению, разговор получился интересным и очень полезным.

Отметим, что проведение подобных профилактических мероприятий с участием молодежи стало востребованной частью совместной работы Центра социальной, деловой и правовой информации областной библиотеки, Общественного совета при УМВД России по Псковской области и инспекторов ПДН УМВД.

 

 

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