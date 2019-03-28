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Общество

В России выросло число коррупционных преступлений

За первые два месяца этого года в России на 8% выросло количество преступлений коррупционной направленности. Об этом заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной, пишет Росбалт.

По его словам, их удельный вес перевалил за 2% в общей статистике.

Так, за первые два месяца 2019 года было зарегистрировано свыше 314 тыс. преступлений, что на 2 тысячи больше, чем в 2018 году за аналогичный период времени. Таким образом, прирост зарегистрированных преступлений составил 0,6%, добавил Куренной.

Количество преступлений, которые связаны с получением взятки, возросло на 30%. Еще больше - на 37,3% - увеличилось число преступлений, связанных с дачей взятки.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин утвердил «Национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы». Глава государства, в частности, определил порядок отчетности со стороны Счетной палаты, Центробанка, Госдумы, Совета Федерации, Верховного суда и Центризбиркома об исполнении антикоррупционных мер.

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