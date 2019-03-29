Служебную квартиру незаконно выделили чиновнику в Новоржевском районе

10:21, 29 марта 2019, ПАИ

В Новоржевском районе одному из муниципальных служащих незаконно предоставлена в собственность квартира, занимаемая им по договору найма служебного жилого помещения, сообщили Псковскому агентству информации в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области.

В соответствии с действующим законодательством предоставление в собственность служебных жилых помещений возможно лишь при наличии специального нормативного акта органа местного самоуправления. В ходе проверки выяснилось, что такой акт на момент принятия решения о заключении договора приватизации отсутствовал.

В этой связи прокурор Новоржевского района обратился в суд с исковым заявлением о признании заключенного договора приватизации ничтожным и о возвращении квартиры в муниципальную собственность района. Новоржевский районный суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле у районного прокурора.