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Общество

Субботник в «Шансе» завершит «Неделю экологии» в Пскове

Завтра, 30 марта в 12:00 в рамках «Недели экологии» пройдет субботник в пункте передержки для бездомных животных «Шанс» (улица Советской Армии, 56б). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Участники субботника смогут помочь с уборкой территории пункта передержки и пообщаться с «четвероногими» друзьями. Отмечается, что с собой необходимо иметь удобную рабочую одежку, обувь и резиновые перчатки.

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