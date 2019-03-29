Субботник в «Шансе» завершит «Неделю экологии» в Пскове
Завтра, 30 марта в 12:00 в рамках «Недели экологии» пройдет субботник в пункте передержки для бездомных животных «Шанс» (улица Советской Армии, 56б). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодежном центре.
Участники субботника смогут помочь с уборкой территории пункта передержки и пообщаться с «четвероногими» друзьями. Отмечается, что с собой необходимо иметь удобную рабочую одежку, обувь и резиновые перчатки.