Виктор Павленко: Благоустройство влияет на самоощущение граждан, их настроение и отношение к властям

11:54, 29 марта 2019, ПАИ

«Благоустройство влияет на самоощущение граждан, их настроение и отношение к властям», - заявил член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко, выступая на межрегиональном форуме Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС), который сегодня, 29 марта проходит в Пскове.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Виктор Павленко рассказал участникам, что предстоит обсудить на форуме. Так, по его словам, планируется рассмотреть вопрос вовлечения граждан в вопросы самоуправления; познакомимся с позитивными примерами, успешными управленческими решениями благоустройства сельских территорий. «Представители Союза архитекторов продемонстрируют архитектурные решения благоустройства села, которые не требуют больших средств», - уточнил он.

Виктор Павленко также отметил, что на форуме присутствуют представители семи федеральных округов. «Форум очень представительный, уже третий с начала года», - добавил он.

Член Совета Федерации подчеркнул, что для муниципалитетов есть уникальная возможность — участие в федеральных программах, которые подкрепляются и финансовыми средствами. «Вопрос о благоустройстве села вынесен в федеральную повестку. Президент России Владимир Путин в своем послании уделил особое внимание развитию сельских территорий и их благоустройству. Он особо отметил, что многое зависит от отношения и открытости местных властей, готовности опираться на мнения граждан», - сказал Виктор Павленко.

Напомним, в официальную программу форума включены несколько псковских докладов. Так, глава Пскова Иван Цецерский представит доклад на тему «Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках проекта «Городская среда», а глава Островского района Дмитрий Быстров и его первый заместитель Юлия Колпинская — об успешных практиках благоустройства поселений Островского района. Об участии молодежи в решении вопросов благоустройства на селе расскажет председатель Псковского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Людмила Савельева.

Организаторами форума выступают Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления», администрация Псковской области и Псковское региональное отделение ВСМС.