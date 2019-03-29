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Общество

Полторы тонны польских яблок не позволили ввести в Россию псковские пограничники

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России партии плодоовощной продукции без необходимой товарно-сопроводительной документации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, перевозивший товар грузовой автомобиль марки «Мерседес» с государственными регистрационными знаками Московской области был задержан в районе населенного пункта Долосцы.

В грузовом отсеке транспортного средства стражи границы обнаружили специально оборудованный тайник, изготовленный путем установки дополнительной стенки из фанеры в передней части прицепа. В этой полости водитель – гражданин России – перевозил более 1,5 тонн яблок польского происхождения. Ехал он на территорию России.

Необходимые товарно-сопроводительные накладные и фитосанитарный сертификат, подтверждающий качество и безопасность яблок, водитель предъявить не смог.

Автомобиль с фруктами передан установленным порядком сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующего решения.

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