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Общество

Михаил Васильев: Конкурс «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику

«Моё участие в конкурсе «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику на мои мысли!» – сообщил Псковскому агентству информации полуфиналист Михаил Васильев.

Он рассказал, что его проект направлен на разработку концепции развития сельских территорий на примере Порховского района. «Это мой субъективный взгляд на новые принципы развития малых городов и волостных центров!» – добавил Михаил Васильев.

Региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона, стартовал 8 февраля в Псковской области. В нем участвуют выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Конкурс включает в себя 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Полуфинал конкурса состоится 30 марта.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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