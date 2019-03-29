Яна Васюцкая: Конкурс «Лидер года» востребован в нашем регионе

17:03, 29 марта 2019, ПАИ

«Я считаю, что конкурс «Лидер года» востребован в нашем регионе», – сообщила Псковскому агентству информации полуфиналист Яна Васюцкая. По ее мнению, миссия конкурса в создании сообщества активных, целеустремлённый людей, которым важно будущее региона.

«И именно эти люди начинают творить будущее! Поэтому участвую в конкурсе: я хочу, чтобы Псковская область и, в частности Великие Луки, становились лучше, чтобы появлялись большие возможности для развития молодого поколения», – рассказала она.

Яна Васюцкая отметила, что конкурс позволит попробовать свои силы, завести интересные знакомства, выработать новые навыки и улучшить имеющиеся. «Про конкурс «Лидер года» я узнала на встрече «Диалог на равных» с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, и идея мне сразу понравилась, – добавила девушка.

Региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона, стартовал 8 февраля в Псковской области. В нем участвуют выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Конкурс включает в себя 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Полуфинал конкурса состоится 30 марта.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀