Температура в Псковской области в апреле будет в пределах нормы

10:20, 30 марта 2019, ПАИ

В апреле температура воздуха в Псковской области будет в пределах климатической нормы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в отдельные ночи ещё возможны заморозки.

В первой и во второй декадах апреля днём прогнозируется от +3 до +8 градусов, в отдельные дни воздух может прогреться до +14 градусов. В третьей декаде месяца прогнозируется от +8 до +13 градусов, в отдельные дни воздух может прогреться до +17 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не предвидится. Уровень осадков прогнозируется в пределах 90-140% от нормы. Пожарный класс опасности будет не выше 2-го.