Выставка «Золотая кошка Пскова» проходит в Городском культурном центре

10:42, 30 марта 2019, ПАИ

30 марта в 10:00 в Пскове в Городском культурном центре открылась международная выставка кошек «Золотая кошка Пскова». Как сообщили Псковскому агентству информации в клубе любителей кошек «Плескава», она продлится до 31 марта.

На выставке будут представлены около 130 кошек различных пород. Предстоящее мероприятие будет участвовать в рейтинге TopCat, отметили организаторы.

В рамках выставки пройдет WCF-Ring для взрослых и молодых животных, а также WCF-Ring Neuter для кастрированных котов. Экспертами выступят специалисты из России.