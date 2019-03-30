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Общество

Полуфинал конкурса «Лидер Года» проходит в Пскове

Сегодня, 30 марта в Пскове стартовал полуфинал регионального кадрового конкурса «Лидер года». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие проходит на двух площадках параллельно: в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета и в проектном офисе «Команда 2018».

В рамках полуфинала 33 участника конкурса защищают свои социальные проекты. Их оценивает экспертный совет конкурса, в который вошли руководители органов исполнительной и муниципальной власти, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации РФ, члены Общественной палаты РФ и педагоги ПсковГУ.

По итогам защиты проектов 30 марта станут известны имена 10 финалистов. 31 марта для них начнутся занятия для подготовки их выступлений. По 17 апреля пройдут очные и дистанционные тренинги и консультации с приглашенным экспертом из Санкт-Петербурга, тренинг-менеджером Ольгой Каляевой.

Финал конкурса состоится 18 апреля. Планируется, что выступать финалисты будут в формате TED (от английского technology, entertainment, design). TED — это легко и просто о важном с элементами юмора и непременно точными статистическими данными. Основатели сообщества TED Talks видят свою миссию в распространении уникальных идей по всему миру. Наука, искусство, бизнес, глобальные проблемы и технологии — далеко не полный перечень тем, затрагиваемых на этих конференциях.

Напомним, конкурс «Лидер года» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Цель проекта — найти профессионалов региона, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами и создать условия для их поддержки и продвижения. Пять победителей конкурса смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области. Организатором конкурса выступает Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в тесном взаимодействии с Управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона и Псковским государственным университетом.

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