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Общество

Кирилл-Дери полоз наступил по народному календарю

31 марта православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке, сообщает calend.ru.

Свое прозвище Кирилл-Дери полоз получил благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст.

В народе об этом дне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима» (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); «На Кириллов марток продерет холодок». Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха — это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

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