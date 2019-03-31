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Общество

В администрации Псковского района обсудили практику межведомственного взаимодействия в работе с наркоманами

На заседании антинаркотической комиссии в администрации Псковского района обсудили практику межведомственного взаимодействия в работе с наркоманами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Также рассмотрены результаты деятельности уполномоченных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков в 2018 году, определены задачи на предстоящий период. Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Сергей Титов отметил, что в Псковском районе необходимо активизировать профилактическую работу, повысить уровень межведомственного и межтерриториального взаимодействия, в том числе и с общественными организациями.

С учетом внесенных дополнений для решения поставленных задач членами комиссии были даны конкретные поручения всем задействованным структурным подразделениям.

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