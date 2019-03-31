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Общество

На трассе Р-23 в Ленинградской области введено реверсивное движение

В Ленинградской области на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией введено реверсивное движение, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 31 марта по 4 апреля 2019 года на участке с 50 по 52 км будут проводиться работы по ликвидации деформаций асфальтобетонного покрытия. В этот же день с 10:00 до 17:00 и с 10:00 1 апреля до 6:00 2 апреля работы будут проходить в направлении Ленинградской области.

С 10:00 3 апреля до 06:00 4 апреля и 2 апреля с 10:00 до 17:00 будут проводиться работы в направлении Санкт-Петербурга.

«Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. На участке будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим», - говорится в сообщении ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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