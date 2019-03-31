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Общество

31 марта исчезла разница во времени между Псковской областью и Прибалтикой

31 марта исчезла разница во времени между Псковской областью и Прибалтикой. До этого она составляла один час

Минувшей ночью в Эстонии, Латвии, Литве и других странах Евросоюза введено летнее время. В ночь с 30 на 31 марта европейцы перевели стрелки на один час вперёд. По летнему времени Прибалтика и остальная Европа будет жить до конца октября. Отметим, что с с 2021 года страны ЕС самостоятельно смогут принимать решение о переходе на сезонное время

Псковская область вместе с остальной Россией продолжит жить по зимнему времени, которое введено в стране в ночь на 26 октября 2014 года.

Утверждают, что перевод стрелок часов позволяет продлить светлое время суток, cэкономить электричество, быть в хорошем настроении и более трудоспособным. Однако медики говорят, что вызываемый переводом часов стресс не окупается экономическим эффектом. Никто не представил конкретных цифр, сколько такой переход позволяет сэкономить электроэнергии. Отметим, что привыкание к новому времени длится порядка двух недель.

Большинство стран Евросоюза ввели летнее время в 1990-х годах прошлого века. Первая директива ЕС по поводу летнего времени была принята в 1980 году. Она устанавливала общую дату введения летнего времени. Время окончания летнего времени было установлено в 1996 году с вступлением в силу седьмой директивы.

Идею о том, что с переводом часов можно продлить день и сэкономить электричество впервые выдвинул в 1784 году американец Бенжамин Франклин. Однако некоторые государства ввели летнее время лишь в начале XX века.

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