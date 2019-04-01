Месячник по уборке стартовал в Пскове

12:11, 01 апреля 2019, ПАИ

С 1 апреля в Пскове стартовал месячник по уборке. Продлится он до 30 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В соответствии с постановлением, которое подписал глава администрации Пскова Александр Братчиков, руководителям организаций города рекомендовано провести санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова.

Вывозить мусор с территорий города будут контейнерным способом в рамках договора, который заключен между УГХ и региональным оператором в пределах лимитов бюджетных средств.

Необходимым инвентарем участников месячника обеспечит МКУ «Служба благоустройства города» и МКУ «Специализированная служба». Они же будут собирать мусор в контейнеры.

Те, кто хочет организовать субботник, и получить в помощь инвентарь и транспортировку мусора до точки утилизации, могут обратиться по телефону 8 (8112) 29-15-12.