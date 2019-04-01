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Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области

1 апреля начальник управления информационной политики администрации Псковской области Олег Добрынин покидает свой пост. Он написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате администрации Псковской области.

Трудовую деятельность Олег Добрынин продолжит в другом субъекте России.

 

Фото из социальной сети

Олег Владимирович Добрынин родился в 1975 году в латвийском городе Лиепая, в 1998 году окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института.

Затем руководил службой информации государственной телерадиокомпании «Псков», после чего являлся заместителем начальника управления по информационной политике и связям с общественностью в администрации Псковской области. 

С 21 мая 2012 года был начальником информационно-аналитического отдела Псковского областного Собрания пятого созыва, а с 29 мая 2012 года  начальник управления по информационной политике и связям с общественностью администрации Псковской области.

С ноября 2014 года стал заместителем начальника управления Псковской области по информационной политике и связям с общественностью.

В апреле 2018 года Олег Добрынин стал руководителем государственного управления по связи и массовым коммуникациям региона, которое с января текущего года стало управлением информационной политики администрации Псковской области.

Олег Добрынин женат и воспитывает дочь.

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