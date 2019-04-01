Градозащитники со всей России соберутся в Пскове 20-21 апреля

13:48, 01 апреля 2019, ПАИ

Градозащитники из 30 регионов России соберутся в Пскове 20-21 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в эти дни пройдёт VII Съезд градозащитных организаций.

Координаторы градозащитных движений, учёные, археологи, архитекторы и госслужащие, занятые в области охраны культурного наследия рассмотрят действующее законодательство в сфере охраны культурного наследия, обсудят работу программ по расселению ветхого и аварийного жилья, по созданию комфортной городской среды.

Также на съезде градозащитники поговорят о необходимости сохранения природных и культурных ландшафтов, набережных и городских парков. Организаторы подчеркнули, что впервые в программу съезда включены вопросы археологии.