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Общество

Фестиваль здоровья «Поверь в себя!» пройдет в Пскове 4 апреля

4 апреля с 13:00 до 16:00 в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса (улица Леона Поземского, дом 122) в актовом зале состоится фестиваль здоровья «Поверь в себя!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С 12:30 пройдет регистрация участников фестиваля. В 13:00 начнется выступление команды из ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса», в 13:15 - открытие фестиваля и танцевальный флэшмоб волонтеров антинаркотического движения УКОН УМВД России по Псковской области «Мы - будущее страны!»

С приветственным словом выступят начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов, главный врач ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» Мария Отраднова.

В 13:20 с докладом «Составляющие здорового образа жизни» выступит волонтер Областной школы ЗОЖ, студентка 3 курса ПсковГУ Дарья Истифорова, а волонтер антинаркотического движения УКОН УМВД России по Псковской области, студент 4 курса ПсковГУ Богдан Бабко расскажет о противодействии наркоугрозе среди молодежи.

Доклад «Актуальные вопросы антибактериальной резистентности» представят волонтеры антинаркотического движения УКОН УМВД России по Псковской области, студенты 2 курса Псковского филиала Академии ФСИН России Лада Фомичева, Лембит Вариксоо, Лидия Бондаренко и представители Псковского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики».  С 14:50 – перерыв. В 15:00 пройдут творческие выступления команд.

В 16:00 сотрудник УКОН УМВД России по Псковской области Маргарита Ерёмина подведет итоги и вручит дипломы.

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