На 34% выросло количество поданных заявлений о пересмотре кадастровой стоимости в Псковской области

19:30, 01 апреля 2019, ПАИ

Комиссия при Управлении Росреестра по Псковской области с января по март рассмотрела на 34% больше заявлений, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за три месяца комиссия рассмотрела 210 заявлений, из них 179 – удовлетворены.

В региональном ведомстве отметили, что если псковичи не согласны с оценкой кадастровой стоимости, то можно подать заявления в суд или в специальные комиссии при Управлении Росреестра. Такие заявления комиссии рассматривают в течение одного месяца.