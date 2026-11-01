В Пскове на перекрестке Юбилейной и Коммунальной столкнулись Opel Astra и BMW

21:51, 01 ноября 2026, ПАИ

Столкновение автомобилей Opel Astra и BMW произошло в Пскове на перекрёстке улиц Юбилейной и Коммунальной. Об этом сообщили в канале «Псковская сводка» в MAX.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, находившиеся в автомобиле Opel Astra: 19-летняя девушка и 2-летний молодой человек.

От госпитализации пострадавшие отказались.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX













На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.