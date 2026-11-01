В Пскове на перекрестке Юбилейной и Коммунальной столкнулись Opel Astra и BMW
Столкновение автомобилей Opel Astra и BMW произошло в Пскове на перекрёстке улиц Юбилейной и Коммунальной. Об этом сообщили в канале «Псковская сводка» в MAX.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, находившиеся в автомобиле Opel Astra: 19-летняя девушка и 2-летний молодой человек.
От госпитализации пострадавшие отказались.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.
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