0
22:45
Президент РФ подписал закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума
20:51
Три тысячи жителей соседних регионов и стран планируется обслужить в Псковской области по «медицинскому туризму»
17:15
На вес золота
16:39
Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
16:27
Псковский актер Александр Овчаренко: В роли самого себя
15:15
Навстречу новым вершинам
14:14
Выделенный по поручению Михаила Ведерникова миллион псковские поисковики потратили на оборудование
Еще новости
Общество

Мастер-класс для принимающих родителей провели псковские юристы

Мастер-класс для принимающих родителей провели псковские юристы. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском отделении Ассоциации юристов России, встреча проходила в псковском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках социального проекта «Правовой навигатор для принимающих семей и специалистов служб сопровождения». Он реализуется за счёт средств регионального бюджета, которые администрация Псковской области выделила в виде субсидии. 

В рамках мастер-класса псковские адвокаты рассказали о законодательстве, которое регулирует вопросы устройства детей оставшихся без попечения родителей. В частности были рассмотрены вопросы о социальных выплатах для детей сирот и материальной поддержке приемной семьи со стороны государства, об обязанностях опекунов и усыновителей.

Псковские юристы подчеркнули, что каждую ситуацию необходимо разбирать отдельно, и в связи с этим пригласили присутствующих на встрече на индивидуальные консультации. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Президент РФ подписал закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума
01 апреля 2019
Президент РФ подписал закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума
Три тысячи жителей соседних регионов и стран планируется обслужить в Псковской области по «медицинскому туризму»
01 апреля 2019
Три тысячи жителей соседних регионов и стран планируется обслужить в Псковской области по «медицинскому туризму»
Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
01 апреля 2019
Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
Навстречу новым вершинам
01 апреля 2019
Навстречу новым вершинам
Выделенный по поручению Михаила Ведерникова миллион псковские поисковики потратили на оборудование
01 апреля 2019
Выделенный по поручению Михаила Ведерникова миллион псковские поисковики потратили на оборудование
«Вахта памяти» стартует 25 апреля в Себежском районе
01 апреля 2019
«Вахта памяти» стартует 25 апреля в Себежском районе
Ограничения на вылов рыбы вводятся в Псковской области
01 апреля 2019
Ограничения на вылов рыбы вводятся в Псковской области
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
01 апреля 2019
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...