Мастер-класс для принимающих родителей провели псковские юристы

22:05, 01 апреля 2019, ПАИ

Мастер-класс для принимающих родителей провели псковские юристы. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском отделении Ассоциации юристов России, встреча проходила в псковском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках социального проекта «Правовой навигатор для принимающих семей и специалистов служб сопровождения». Он реализуется за счёт средств регионального бюджета, которые администрация Псковской области выделила в виде субсидии.

В рамках мастер-класса псковские адвокаты рассказали о законодательстве, которое регулирует вопросы устройства детей оставшихся без попечения родителей. В частности были рассмотрены вопросы о социальных выплатах для детей сирот и материальной поддержке приемной семьи со стороны государства, об обязанностях опекунов и усыновителей.

Псковские юристы подчеркнули, что каждую ситуацию необходимо разбирать отдельно, и в связи с этим пригласили присутствующих на встрече на индивидуальные консультации.