«Бессмертную эскадрилью» создают псковские дети

12:02, 02 апреля 2019, ПАИ

Дети из Псковской области в центре «Юный техник» создают «Бессмертную эскадрилью» - модели самолётов ветеранов-земляков. Такая возможность им предоставлена в рамках проекта «Бессмертная эскадрилья», который получил поддержку из Фонда президентских грантов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фонда, на проект поступили средства в размере 2 млн 777 тысяч 245 рублей.

В рамках него юные псковичи ищут в архивах исторический материал, связанный с героями авиации Псковской области и их самолётами. Кроме того, они обсуждают вместе с учителями центра историю создания крылатых машин и боевые подвиги пилотов. На основе этих данных они разрабатывают чертежи конструкций моделей самолётов, работают со станками и электроинструментами. После псковичи изучают азы пилотирования и запускают в небо свои авиамодели.

Свои самолёты школьники представляют на соревнованиях в центре «Юный техник» и на авиамодельных фестивалях. Ближайший из них состоится в середине апреля, победителей определят в 13 разных номинациях. Также состоятся показательные выступления авиамодельной техники.